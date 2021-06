Corona im Kreis Viersen : Corona-Fälle an Gesamtschule und Berufskolleg

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sinkt der Inzidenzwert weiter: Für Montag, 7. Juni, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 21,4. Am Samstag, 5. Juni, lag die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 21,7. Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 23 neue Corona-Fälle bekannt.

Damit gelten aktuell 128 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon sieben in Grefrath, acht in Kempen, vier in Tönisvorst und 27 in Willich. Vom Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen meldete der Kreis drei Corona-Fälle, von der Gesamtschule in Kempen einen Corona-Fall.