Politik in Grevenbroich : FDP fordert den Erhalt der Diedrich-Uhlhorn-Realschule

Die Diedrich-Uhlhorn-Realschule soll zugunsten einer dritten Gesamtschule aufgegeben werden. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Die FDP hat die Stadt aufgefordert, ihre Planungen für eine dritte Gesamtschule aufzugeben. Stattdessen soll die Diedrich-Uhlhorn-Realschule weitergeführt werden. Denn deren Anmeldezahlen sprächen für einen Erhalt dieser Schulform, meint Fraktionschef Markus Schumacher.

Insgesamt 61 Kinder wurden 2021 für die Realschule in Wevelinghoven angemeldet, die damit weiterhin dreizügig geführt werden kann. An den beiden Gesamtschulen mussten hingegen 39 Kinder abgelehnt werden. „Diese Schüler werden ihre Wunschschule nicht besuchen können“, sagt Schumacher. „Demgegenüber stehen aber 61 Kinder, die in der Schule ihrer Wahl aufgenommen werden können.“ Die FDP ziehe daraus den Schluss, dass die Realschule „sehr wohl ihre Daseinsberechtigung in Grevenbroich hat“.

Bevor Fakten geschaffen werden, fordern die Liberalen eine „sachliche und seriöse Auseinandersetzung“, die im Fachausschuss nicht stattgefunden habe. Nach Ansicht der Freidemokraten leistet die Realschule eine qualitativ gute Arbeit, trotz schlechter Verkehrsanbindung seien die Anmeldezahlen in Ordnung. „Bei der Gründung einer weiteren Gesamtschule sehen wir die Gefahr, dass künftig eine der drei Gesamtschulen als eine ,Resteschule’ wahrgenommen wird, da es ein Überangebot an dieser Schulform in unserer Stadt geben wird“, betont der Fraktionschef.

Markus Schumacher: Realschule hat ihre Daseinsberechtigung. Foto: FDP

Eltern aus den südlichen Stadtteilen hätten der FDP in der Vergangenheit „immer wieder mitgeteilt“, dass sie ihre Kinder nicht in einer der beiden Gesamtschulen angemeldet hätten, wenn die Busverbindungen zur Realschule nicht so „katastrophal“ wären. Vor diesem Hintergrund fordern die Liberalen ein Transportsystem, das es jedem Schüler im Stadtgebiet ermöglicht, die Realschule ohne großen Aufwand zu erreichen.

Die Planungen für die dritte Gesamtschule sollen indes aufgegeben werden. Nicht aber die geplanten baulichen Veränderungen, die seien auch für die Realschule „zwingend erforderlich“.

(wilp)