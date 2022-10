Vortrag über Kampf gegen Gewalt und Terror : GSG 9 wird zum Thema im Bestattungshaus Camps

Grefrath Terrorexperte Rolf Tophoven aus Grefrath spricht über die Geschichte der Spezialeinheit der Bundespolizei. Eingeladen hat er ein ehemaliges GSG 9-Mitglied und den derzeitigen Kommandeur dieser Spezialeinheit.

„Von Mogadischu bis heute“, so lautet das Thema einer Informationsveranstaltung, die am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bestattungshaus Camps an der Schaphauser Straße 56 in Grefrath stattfindet. Beleuchtet wird die Geschichte der GSG 9 – der Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerst- und Gewaltkriminalität sowie Terrorismus.