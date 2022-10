Wagen ist komplett zerstört : Wieder Pkw-Brand in Kempen

Kempen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Pkw im Kempener Stadtteil St. Hubert komplett ausgebrannt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag zu einem Parkplatz an der Aldekerker Straße gerufen, wo das Auto geparkt worden war. Obwohl die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, wurde der Wagen komplett zerstört.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Die Kripo sucht deshalb Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen in St. Hubert gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

Es war nicht der erste Fahrzeugbrand in Kempen in dieser Woche: In der Nacht zu Montag, 3. Oktober, rückten Feuerwehr und Polizei zum Industriering Ost aus, wo ein Pkw brannte, und zur Heinrich-Horten-Straße, wo ein Kleintransporter in Flammen stand.