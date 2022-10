Neue Poller installiert : Sperrungen in Kempen wegen Handwerkermarkt

In der Kempener Altstadt ist am 8. und 9. Oktober Handwerkermarkt (Archivbild). Foto: Norbert Prümen

Kempen Am Wochenende, 8. und 9. Oktober, ist in Kempen wieder Handwerkermarkt. Dafür werden zum Teil Zufahrten gesperrt. Worauf Autofahrer und Radfahrer achten müssen.

Wegen des Kostenpflichtiger Inhalt Handwerkermarkts, der am Wochenende in Kempen stattfindet, werden teilweise Zufahrten und Parkplätze gesperrt. Erstmalig gibt es während der Öffnungszeiten des Marktes – Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr – Zufahrtsbeschränkungen durch neu installierte Poller, was die Sicherheit für Besucher verbessern soll.

Die Fußgängerzone wird durch die Poller komplett gesperrt, damit Fahrzeuge nicht unberechtigt aufs Marktgelände fahren können. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Dadurch reduzieren sich die Be- und Entladezeiten für Anwohner, Lieferanten und Aussteller auf die Zeit von 6 bis 11 Uhr. Rettungskräfte und Sanitäter kommen weiterhin durch, Kirchenbesucher können über die Oelstraße fahren.

In einigen Kreuzungsbereichen werden Sackgassen eingerichtet. Entsprechende Sperren gibt es an Heilig-Geist-Straße, Peterstraße und Rabenstraße. Die Durchfahrt vom Hessenring über Heilig-Geist-Straße beziehungsweise vom Donkring über die Rabenstraße ist nicht möglich. Die Durchfahrt ist ab der Peterstraße gesperrt, sodass Fußgänger gefahrlos die Peterstraße nutzen können. Sperrungen sind auch an Wambrechiesstraße, Kuhstraße und Orsaystraße vorgesehen. Eine Durchfahrt vom Möhlenring über die Wambrechiesstraße beziehungsweise vom Moorenring über die Burgstraße ist nicht möglich. Die Durchfahrt ist ab der Kuhstraße gesperrt.

Auch ans Parken ist zu denken: Für Fahrräder werden zusätzliche Parkplätze an Wambrechies- und Orsaystraße eingerichtet, jeweils vor den Absperrungen zur Kuhstraße sowie am Ende der Peterstraße, in der Nähe des Peterturms. Vor Ort werden an den Fahrradparkplätzen Ordner eingesetzt. Das Abstellen von Fahrrädern auf der Oelstraße und der Neustraße ist verboten. Beide Straßen seien wichtige Rettungswege und dürften nicht zugestellt werden, so die Stadt.

Für Autos gilt: Bis auf den Parkplatz P14 (Wambrechiesstraße) können alle Parkplätze genutzt werden. Auch das Parkhaus „Klosterhof“ kann von der Burgstraße aus angefahren werden. Außerdem werden zusätzliche Parkmöglichkeiten eingerichtet und ausgeschildert. Der Parkplatz P14 ist von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, gesperrt.

(biro)