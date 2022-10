Vorfall in Kempen : Mann zückt im Supermarkt in Kempen Pistole

In einem Discounter an der Schaephuysener Straße in Kempen gab es am Donnerstagabend einen Polizei-Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kempen In einem Discounter an der Schaephuysener Straße in Kempen gab es am späten Donnerstagabend einen Polizei-Einsatz: Kurz vor Ladenschluss, gegen 21 Uhr, betrat ein Unbekannter den Markt. In einem der Gänge lief ihm ein Mitarbeiter, ein 22-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn, über den Weg.

Diesem hielt der Unbekannte eine Pistole entgegen.

Der 22-Jährige flüchtete in das Büro eines weiteren Mitarbeiters der Filiale, die beiden Mitarbeiter verriegelten die Tür des Büros. Der Unbekannte versuchte, diese zu öffnen, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Ob er in dem Supermarkt etwas erbeutete, ist noch unklar.

Die Mitarbeiter beschrieben den Unbekannten: Der Gesuchte hat eine kräftige Statur, ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze, dunkelbraune Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jeans und ein schwarzes Oberteil und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Das Kriminalkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatortbereich Beobachtungen gemacht haben oder etwas über die Fluchtrichtung des Unbekannten sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(biro)