Energieversorgung in Grefrath : Für die Gasumstellung müssen Geräte angepasst werden

Energieversorgung in Grefrath

Grefrath Im Frühjahr 2023 beginnt auch in Grefrath der Prozess für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas. Die Gemeindewerke Grefrath erklären, was das für die Kunden bedeutet.

In Nord- und Westdeutschland läuft eines der größten Gas-Infrastrukturprojekte aller Zeiten: Die Umstellung von L- auf H-Gas. Aufgrund rückläufiger Fördermengen steht das sogenannte L-Gas (hat einen geringeren Methangehalt und damit einen geringeren Brennwert beziehungsweise Energiegehalt als H-Gas) nur noch begrenzt zur Verfügung. Bei der Umstellung werden Geräteanpassungen notwendig, damit diese nach der Umstellung weiterhin zuverlässig und sicher funktionieren.

Dabei spielt es keine Rolle, von wem die Gasverbraucher ihr Gas beziehen. Die Gemeindewerke sind in ihrer Funktion als örtlicher Netzbetreiber zuständig für die Umstellung im Versorgungsgebiet. Voraussichtlich im Februar 2023 werden die Kunden über den Vor-Ort-Termin zur Erhebung der Geräte schriftlich informiert, welche ab dem Frühjahr 2023 erfolgen wird. Bei der Erhebung werden zunächst sämtliche Gasgeräte bei Haushalten und Betrieben erfasst. Anhand der Daten werden gegebenenfalls erforderliche Teile zur Umrüstung bei den Geräteherstellern angefordert. „Sollten Geräteanpassungen notwendig und möglich sein, stellen wir die Teile zur Verfügung und bauen sie bei einem weiteren Termin vor Ort ein“, informiert Ludger Smits, Projektleiter bei den Gemeindewerken.

In der Regel werden die Geräte durch einfaches Auswechseln der Brennerdüse angepasst. Zwischen der Erhebung und der Anpassung vergehen etwa anderthalb Jahre. Begleitend erfolgt in jeweils zehn Prozent der Fälle eine Qualitätskontrolle. In nur wenigen Fällen können Geräte nicht angepasst werden und müssen ausgetauscht werden. Die Erhebung und Anpassung der Gasgeräte sind für alle Haushalte und Betriebe kostenfrei. Davon ausgenommen sind mögliche Kosten für Reparaturen, die Wartung oder einen Geräteaustausch. Diese Kosten sind vom Geräteeigentümer zu tragen.