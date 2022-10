Skaterhockey : Beide Teams der Skating Bears erwarten Iserlohn

Trainer Fabian Peelen freut sich auf die Playoffs. Foto: SB

Krefeld Duplizität der Ereignisse: Die Skating Bears starten in der ersten und zweiten Liga in die Playoffs und beide Mannschaften treffen auf den gleichen Gegner: die Samurai Isrlohn.

(RP) Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Sport: Am Sonntag beginnen in der ersten und zweiten Skaterhockeybundgesliga die Playoffs. Wie der Zufall es möchte, haben sich in der ersten und zweiten Bundesliga die Skating Bears für eben jene Runde qualifiziert und treffen jeweils auf eine Mannschaft der Samurai Iserlohn.

Als Tabellenvierter in der ersten Liga hat die erste Herrenmannschaft der Bears Heimrecht in der Serie best-of-three. Um 16.30 Uhr beginnt am Sonntagnachmittag diese Serie in der heimischen Horkesgath Arena. Trainer Fabian Peelen erwartet intensive Spiele gegen die Sauerländer, ist sich aber der Stärken seines Teams bewusst.