Hallenradsport : Schiefbahner Radball-Duo kämpft um DM-Titel

Marius Hermanns (l.) und Sven Holland-Moritz vom RSC "Blitz" Schiefbahn waren im Vorjahr Deutscher Vizemeister. Foto: RSC Blitz Schiefbahn

schiefbahn In Mainz werden am Sonntag die Deutschen Meisterschaften im Hallenradsport ausgetragen. Das Duo Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz vom RSC „Blitz“ war in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich.

(lus) Eine Turnierteilnahme jagt die andere. Es gibt kaum ein Wochenende, an dem des Rdball-Duo Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz vom RSC „Blitz“ Schiefbahn nicht auf dem Rad ist, und fast immer stehen sie danach auf dem Treppchen. Am Sonntag geht es für das Bundesliga-Team wieder um den Meistertitel, und die Erwartungen sind groß.

Die Meisterschaften finden in Mainz statt. Die besten Radballer, Kunstradfahrer und Radpolo-Spielerinnen der Nation treffen dort aufeinander. Mit dabei Hermanns und Holland-Moritz, die im Vorjahr Vizemeister geworden sind.

Auch dieses Jahr stehen die Chancen des Radball-Duos gut. Das zeigt allein ein Blick auf ihre Erfolge der vergangenen Wochen. Den Auftakt der „UCI World Cup“-Serie – eine Turnierreihe, deren Finale der zweitwichtigste Wettbewerb nach der WM ist, gewannen die Schiefbahner in St. Pölten souverän und schrieben damit erneut Vereinsgeschichte.

Beim nächsten World Cup in Dorlisheim (Frankreich) reichte es für den dritten Platz, in Berlin wieder für den Turniersieg. Während die Schiefbahner im ersten „Final Five“ – ein Wettkampf unter den fünf besten Radball-Teams Deutschlands zur Vorbereitung auf die DM – noch auf dem fünften Platz landeten, spielten sie sich im zweiten „Final Five“ wieder aufs Treppchen (2. Platz nach einem spannenden Finalspiel gegen den amtierenden Deutschen Meister und Weltmeister). Dazu kommen noch Vorbereitungsturniere mit Spitzenteams in Hannover (1. Platz) und Waldrems (2. Platz). Die „Blitzer“ sind derzeit länderübergreifend unterwegs – und kaum zu stoppen.

An die lange Liste der Erfolge möchten Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz am Sonntag anknüpfen. Der Startschuss in der Meisterrunde fällt um 8 Uhr, die Finals sind für den Nachmittag angedacht. Im Turnier treffen die Schiefbahner wieder auf alte Bekannte: Neben der ersten Mannschaft vom RMC Stein (Deutscher Meister 2021, Weltmeister 2021) und dem RV Obernfeld (Sieger der Bundesliga-Saison 2021/22, Deutscher Meister 2019), treten auch das Duo vom RSG Ginsheim sowie das zweite Team vom RMC Stein in dem prestigereichen Turnier an.