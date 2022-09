In Gedenken an NSU-Opfer : Entscheidung vertagt für Erinnerungsort in Grefrath

In Gedenken an NSU-Opfer

Grefrath Ein Grefrather Bürger hatte beantragt, dass die Gemeinde ein Grundstück als Erinnerungsort für Opfer des NSU-Terrors zu benennen. Nach breiter Diskussion wurde eine Entscheidung vertagt.

Im Ausschuss entwickelte sich eine rege Diskussion. Man soll nicht nur der NSU-Opfer, sondern allen Opfern rechter Gewalt denken, sagt Stephanie Jahrke (FDP). Wenn sich eine Gruppe fände, die den Erinnerungsort pflegen würde, könne man noch einmal beraten, fügte Bernd Bedronka (SPD) an. Eckhard Klausmann (GOVM) erinnerte an die breite, öffentliche Zustimmung in Grefrath, die die Familie Tophoven in Zusammenhang mit den jüdischen Opfern des Nazi-Terrors erfahren würde.