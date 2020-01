Existenzgründung : „Rudelglück“ bietet Schönes für Hund & Mensch

Nicole Schrörs mit ihrem Hund Sammy im neuen Geschäft „Rudelglück“ an der Ellenstraße in Kempen. Foto: Jürgen Karsten

Kempen „Rudelglück – Schönes für Hund & Mensch“ bietet vor allem gesundes Futter für den Hund, aber auch Dinge, die Herrchen oder Frauchen erfreuen.

Hundefreundin Nicole Schrörs war Erzieherin und Fitnesstrainerin, hatte aber immer schon den Traum, einen eigenen Laden eröffnen zu wollen. Im Sommer vergangenen Jahres reifte die Idee so weit, dass sie Kontakt zum Technologiezentrum in Kempen aufnahm und mit dem Innovationsberater Karlheinz Pohl über ihre Pläne sprach. Ein Businessplan wurde erstellt. „Ich wollte ein Geschäft eröffnen, in dem Menschen gerne einkaufen sollen, die Wert legen auf Qualität für ihren Hund, die aber auch Schönes aus den Bereichen Wohnen und Lifestyle suchen“, sagt Nicole Schrörs. Sie legt auch selbst viel Wert auf ein schönes Design und eine hervorragende Qualität der Ware und sucht Entsprechendes für ihren Laden „Rudelglück – Schönes für Hund & Mensch“ an der Ellenstraße 40 in der Kempener Altstadt aus.