Kempener Wahrzeichen : Zukunft der Burg rückt in den Hintergrund

Kempen Die künftige Nutzung des Kempener Wahrzeichens genießt in der Prioritätenliste keinen Spitzenplatz mehr. Bei den Planungen könnten völlig neue Überlegungen eine Rolle spielen. Bürgermeisterkandidat Christoph Dellmans will die Bürger stärker einbeziehen. Das will auch die CDU.

Zurück zur Burg: Die Politik fühlt sich an den Ratsbeschluss gebunden, dass die Stadt das Gebäude vom Kreis übernimmt, wenn das Kreisarchiv ausgezogen ist. Als Kaufpreis hatten Stadt und Kreis bereits 205.500 Euro ausgehandelt. Das wurde Ende 2018 in einem so genannten Eckpunktepapier so verabredet. An die Unterbringung der VHS in der Burg fühlt sich zumindest Dellmans nicht gebunden. Auch er will das Standesamt dort unterbringen und spricht sich für eine gastronomische Nutzung aus. Alles andere will er offen lassen für einen neuen Diskussionsprozess, an dem er vor allem „Denk mal an Kempen“, aber auch alle anderen Bürger beteiligen möchte. Ob diese Idee zum Tragen kommt, entscheidet sich nach der Kommunalwahl im Herbst.