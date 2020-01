Hagelkreuz : Gesucht: Ideen und Helfer für neuen Gemeinschaftsgarten

Kempen Zur Gartenplanung und -umgestaltung an der Nansenstraße (Wendehammer) im Kempener Stadtbezirk Hagelkreuz findet am Montag, 13. Januar, um 18 Uhr im Quartiersbüro Hagelkreuz am Concordienplatz 7 ein Treffen statt.

„Alle, die sich fragen, was denn auf dem eingezäunten Gelände an der Nansenstraße passieren soll, sind herzlich eingeladen, eigene Ideen einzubringen“, sagt der städtische Quartiersentwickler Ingo Behr

Ingo Behr ist Quartiers­entwickler im Kempener Hagelkreuz. Foto: Wolfgang Kaiser

Aber auch tatkräftige Hände werden für die praktischen Aufgaben und die Gestaltung der von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen (GWG) zur Verfügung gestellten Fläche gesucht. Behr: „Einige Sträucher müssen abgeholzt, Platten müssen abgehoben und entsorgt werden, und das kleine Gerätehäuschen braucht auch einen neuen Platz auf dem Gelände.“ Das im vergangenen Jahr gestartete Projekt läuft nach dem Prinzip des „Urban Gardening“.

Erstmals soll es in der Stadt Kempen möglich sein, ohne eigenen Garten ein kleines Stück Fläche nach ökologischen Grundsätzen mit seinen Lieblingsnutzpflanzen zu bepflanzen. Für die älteren Bewohner und Kinder im Hagelkreuz werden Hochbeete zur Verfügung gestellt, eine Bank lädt zum Verweilen ein. „So können sich Groß und Klein an der Entwicklung der Pflanzen erfreuen, vielleicht den einen oder anderen Salat oder selbst gezogene Möhren ernten und ganz nebenbei auch noch etwas für unsere Umwelt tun“, meint Behr. Auch ungeübte Pflanzenliebhaber sind eingeladen, sich einzubringen. Denn Mitglieder des Ortsverbandes Kempen im Naturschutzbund (Nabu) stehen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Auch der Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz unterstützt das Projekt. Nähere Informationen gibt es bei Ingo Behr unter Telefon 02152 4201 oder im Internet unter www.hagelkreuzkempen.de.

(rei)