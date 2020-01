SPD-Neujahrsempfang : SPD zeichnet Gesangverein Liederkranz und Klausmann aus

Grefrath Beim Neujahrsempfang der Grefrather Sozialdemokraten wurden wieder der Grefrather Kulturpreis und der Maya-Schmitz-Peick-Preis vergeben.

Die Geschichte des Gesangverein reicht weit zurück. Er wurde 1869 von dem Pädagogen Johannes Horrix gegründet. „Wir wollen uns heute für die musikalischen Leistungen in so einem langen Zeitraum bedanken und gehen davon aus, dass es so weitergeht“, sagte Jessica Steinmüller, als sie Liederkranz-Geschäftsführer Hans-Robert Lindackers die Urkunde samt 500 Euro Preisgeld überreichte. Das Dankeschön vom Gesangverein folgte in Form von mehreren Musikvorträgen.

In der Neujahrsansprache mit Rückschau und Ausblick hob Bernd Bedronka in der bestens besuchten Albert-Mooren-Halle in Oedt hervor, dass die SPD in Grefrath einstimmig beschlossen hat, Angenvoort als Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Außerdem ging er auf die Wohnungssituation ein. Die Schaffung moderner Wohnungen zu bezahlbaren Mieten sei auch in Grefrath wichtig. Bedronka betonte, dass Straßenbaubeiträge für Grundstückseigentümer, die sich ebenfalls auf die Mieten niederschlagen, generell abgeschafft gehörten. „Preiswerter Wohnraum von der Planung über den Bau bis hin zu den Begleitkosten ist für uns zentrales ein Thema“, sagte er. Eine gut aufgestellte Infrastruktur, zu der für die Gemeinde Grefrath auch ein Schwimmbad gehört und das nicht nur in Form eines Hallenbades, war ebenso Thema. Die SPD will sich weiterhin für den Erhalt des Freibades einsetzen und sich zudem für den Zuschlag für die Landesgartenschau 2026 stark machen. Die Unterstützung von Sportvereinen, die Gestaltung der Schullandschaft und die Förderung von Kultur – auch diese Themen sprach Bedronka aus SPD-Sicht an. Zudem erinnerte er daran, dass Oedt nun 850 Jahre alt wird. Das Jubiläum müsse gebührend gefeiert werden, meinte er.