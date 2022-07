Komplett-Angebot für Hund und Halter​: Jüchener planen großes „Hundeland“

Gierath Jörg Sommer aus Gierath sucht Investoren und ein Areal für ein Komplett-Angebot für Hund und Halter – von einem Hundekindergarten und -hotel über eine Hundeschule bis hin zur Gastronomie, die auf Halter und Hund eingerichtet ist.

Freudig laufen Mick und Xenia dem Besucher an der Haustür entgegen, dann ziehen sich die großen Hunde auf ihre weichen Kissen im Garten und Wohnzimmer zurück, bleiben absolut ruhig. „Rhodesian Ridgeback sind kernig, aber sie sind nicht aggressiv, sondern sehr sozialisiert“, sagt Jörg Sommer. Geschichten, dass diese Hunde in Afrika Löwen getötet haben sollen, seien „ein Mythos“. Der 56-Jährige versteht etwas von Hunden. Seine Frau Ana Calvo und er züchten die Rhodesian Ridgeback. Der neunjährige Mick kam bereits mehrmals als Deckrüde zum Einsatz. Zuchthündin Xenia (3) hat in einigen Monaten ihren ersten Deckakt. Im Garten stehen die Welpengatter für den Wurf bereit. Jörg Sommer berichtet vom ersten Preis, den Xenia bei der „German Winner Show“ in Neuss in ihrer Klasse kürzlich erreicht habe.