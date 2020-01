Altstadtlauf : Vereinigte Turnerschaft: Altstadtlauf ist am 7. Juni

Vereinigte Turnerschaft: Altstadtlauf ist am 7. Juni

Kempen Die VT Kempen hat jetzt den Termin mitgeteilt.

(rei) Der Kempener Altstadtlauf findet in diesem Jahr am Sonntag, 7. Juni, statt. Das teilte Detlev Schürmann, der Vorsitzende der Vereinigten Turnerschaft (VT) Kempen, die den Lauf federführend organisiert, jetzt beim Neujahrsfrühstück des Vereins mit. Hauptsponsor bleibt auch in diesem Jahr das Unternehmen Griesson-de Beukelaer. Wie es 2021 weitergeht, wenn der Kekshersteller den Standort Kempen geschlossen hat, ist noch offen.