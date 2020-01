Existenzgründung : Wie das TZN Existenzgründern hilft

Kempen Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) unterstützt Jungunternehmer beim Schritt in die Selbstständigkeit. Das Startercenter NRW bietet eine umfassende Gründungsberatung an.

Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) gilt in Kempen und in der Region auch mehr als 20 Jahre nach seiner Gründung als eine allzu oft verkannte Einrichtung. Das Haus am Industriering Ost 66 im Kempener Gewerbegebiet hat dagegen sehr viel Know How zu bieten, wenn es darum geht, Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern den Schritt in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Das TZN ist an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Kreis Viersen angedockt. Chef von beiden Einrichtungen ist Thomas Jablonski. Mitte 2011 hat Jablonski die Leitung des TZN übernommen und das Haus seither mit Leben erfüllt. Das erkannten die Verantwortlichen im Viersener Kreishaus – allen voran Landrat Andreas Coenen – und beförderten Jablonski im November 2016 in Personalunion auch zum Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG).