Stadtsportverband Kempen : Engagiert für den Kempener Sport

Winand Lange in der Tennishalle in St. Hubert: Der Mediziner und Hobbytennisspieler ist als Mitglied des TV St. Hubert seit etwas mehr als drei Jahren Vorsitzender des Stadtsportverbandes und wird im Vorstand von einem engagierten Team unterstützt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Stadtsportverband Kempen ist unter der Führung des amtierenden Vorstandes zu alter Stärke zurückgekehrt. Die Interessenvertretung von 26 Sportvereinen in der Stadt will noch viel für die Sportler bewegen.

„Ich glaube, das kommt davon, dass man uns wieder hört“, sagt Lange, der mit seinem Team die Förderung des Sports in Kempen über alle Generationen hinweg weiter vorantreiben will. Sowohl mit kritischen Wortmeldungen als auch mit pragmatischen Lösungen und zukunftsorientierten Visionen. Über allem stehe ein Gedanke: „Alle sollen guten Sport treiben können. Sport soll Spaß machen. Denn Sport ist wichtig für die Gesundheit. Vor allem mit Blick auf zunehmende Zivilisationskrankheiten und die demographische Entwicklung. Das ist ein gesundheitspolitischer Auftrag“, sagt der Mediziner Lange.

Auf der Agenda für 2020 steht außerdem das Projekt „Moderne Sportstätten 2022“. Vereine können hier Zuschüsse zur Sanierung eigener Sportanlagen beantragen. Mietende oder pachtende Vereine ebenfalls, sofern sie als wirtschaftliche Träger agieren. Auch hier koordiniert der SSV, der für die Priorisierung und auch für die Bedingungen der Förderungshöhe zuständig ist. Das Portal sei seit Kurzem für die in Frage kommenden Vereine offen; Anträge können für den ersten Vergabezeitraum bis zum 31. März 2020 eingereicht werden. bisher habe es aber seitens der in Frage kommenden Vereine keine Anträge gegeben.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen ist für den SSV auch von Interesse, wie die Kempener Politik die künftige Entwicklung von Sport und Sportangebot sieht und sich dahingehend positioniert. Hierzu sind auch die Bürgermeisterkandidaten zu einem öffentlichen „Runden Tisch“ am 7. Mai im städtischen Jugendtreff „Campus“ am Spülwall eingeladen.

Am 8. Mai findet die jährliche Sportlerehrung statt, bei der auch die Stadtmeister der verschiedenen Sportarten geehrt werden. Dabei ist es dem SSV schon länger ein Anliegen, im Rahmen des traditionellen Altstadtlaufs auch eine Stadtmeisterschaft für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf anzubieten. Bisher erfolglos. „Das ist ein Event, das sehr von der Stadt unterstützt wird. Die Vereinigte Turnerschaft Kempen wollte das bisher nicht. Aber wir bleiben am Ball. Wir könnten das auch alleine umsetzen, aber uns ist an einer Zusammenarbeit mit der VT gelegen“, sagt Lange, der auf ein Umdenken bei den Verantwortlichen der VT hofft.

Vor dem Stadtsportverband liegen noch viele weitere Themen, auch wenn man allmählich an der Kapazitätsgrenze angekommen sei. Als aktiver Tennisspieler sieht der SSV-Vorsitzende für Kempen auf Sicht eine neue Tennishalle als erforderlich an: „Es stellt sich aber die Frage: auf welcher Fläche? Das gilt auch für Kunstrasenplätze für die Fußballer, vorrangig für St. Hubert.“ Ideen und Visionen sind vorhanden, so auch die Überlegung einer zur Stadt gelegenen Multifunktionshalle im Umfeld des Königshütte-Sees. „Think big“, so Lange.