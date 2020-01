Neujahrsempfang : Gemeinden setzen auf das Thema Nachhaltigkeit

Kempen Neujahrsempfang der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt in der Kempener Paterskirche.

Dass sich der Pfarrer im Gottesdienst nach der Kleiderwahl der Zuhörer erkundigt, ist nicht ganz alltäglich. Aber genau danach fragte Propst Thomas Eicker bei der Neujahrsmesse, zu der die Kempener Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt jetzt alle Gemeindemitglieder in die Paterskirche eingeladen hatte. Kleidung habe heute eine große Bedeutung. In der aktuell so engagiert geführten Klimadiskussion werde das Thema allerdings bisher ausgeblendet. Dabei verursache die Bekleidungsindustrie mehr Emissionen als Flugzeuge und Schifffahrt zusammen. In Billiglohnländern malochten Menschen für Hungerlöhne für unsere Kleidung. Propst Eicker regte die Gläubigen mit seinen Worten zum Nachdenken an. Die Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst hat sich mit dem Jahresmotto „Schöpfung – Gott bewahre“ 2020 das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und nimmt dafür auch das eigene Handeln in den Blick.