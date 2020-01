Tipp der Woche: Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath : Die Geschichte des Niederrheins erleben

Grefrath Noch einmal tief in die Technisierung der Landwirtschaft einzusteigen, ermöglicht die Sonderausstellung „Triumph der Maschinen“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath bis zum 16. Februar. Das neue Jahr startet ansonsten mit einer Abendführung und einem Backseminar.

Wer einmal eine etwas andere, nahezu gespenstische Stimmung im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath erleben möchte, der sollte sich Samstag, 25. Januar, vormerken. Wenn sich um 16 Uhr die Türen für die normalen Museumsbesucher geschlossen haben, dann geht im Foyer wieder eine Laterne an. Wie von Zauberhand öffnen sich die Türen nochmals und bitten zur Abendführung „Im Dunkel der Nacht“. Sie beginnt um 19 Uhr.

Alles liegt im Dunkeln. Nur mit einer Laterne sind die Besucher bei dieser Führung über das Museumsgelände unterwegs. Was bei Tageslicht bekannt ist, erhält in der Dunkelheit neue Dimensionen. Kein Huhn läuft über den Weg, kein Kaltblut steht grasend auf der Wiese. Dagegen ragen die Kreuzweg-Stationen wie mahnende Elemente aus dem Boden, und selbst der Grenzstein sieht nicht mehr wie ein Ort aus, an dem man gerne verweilt.

Adresse : Niederrheinisches Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath (Navigationsadresse Stadionstraße 145)

Keine Anmeldung und keine Zusatzkosten entstehen dagegen für die Sonderausstellung „Triumph der Maschinen. Technisierung in der Landwirtschaft“. In der Hofanlage Waldniel können die Besucher erfahren, wie die industrielle Revolution zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch zu vielen Veränderungen in der Landwirtschaft führte. Rund 30 Ausstellungsstücke, überwiegend größere Geräte, dokumentieren den Wandel von der Feldarbeit mit Muskelkraft, kleinem Gerät und Tieren hin zum Einsatz immer effizienterer Maschinen. Die Veränderung von Arbeitsabläufen und deren Auswirkungen kann genau verfolgt werden. So hielt unter anderem der Mähbinder Einzug. Die Maschine konnte das Getreide nicht nur schneiden, sondern bündelte es gleichzeitig zu Garben. Es kamen immer mehr Maschinen auf den Markt, die den Einsatz der menschlichen Muskelkraft verringerten. Geräte, die unter anderem walzen, säen, Kartoffeln sortieren, Milch entrahmen und Stroh häckseln konnten, eroberten die Landwirtschaft. Statt Pferden oder Ochsen ratterten die Traktoren über die Felder. Die Ausstellung spricht dabei auch die jüngeren Besucher an. Sie ist bis zum 16. Februar in der Hofanlage Waldniel zu sehen. Wobei sich die Anlage aus dem Jahr 1785 als perfekte Kulisse anbietet. Die Gerätschaften stammen aus dem 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.