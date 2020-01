Kempener Altstadt : Neue Hinweistafeln für den „Historischen Stadtrundgang“

Eine der fünf großen Hinweistafeln für den Kempener Altstadtrundgang wurde am Viehmarkt am Zugang zur Engerstraße aufgestellt. Foto: Marc Schütz

Kempen In der Kempener Altstadt wurden die Hauptschilder erneuert. Kempens neuer Werbeslogan „Kempen – niederrheinmalig“ ist hierauf schon zu finden.

Die Stadt Kempen hat neue Hinweisschilder für den Rundgang durch die Altstadt aufstellen lassen. Vor einigen Jahren wurden mit finanzieller Unterstützung des Kempener Werberings 27 besondere Baudenkmäler in der Kempener Innenstadt mit erläuternden Schildern versehen. Vom Werbering mitfinanziert wurde seinerzeit auch eine Zusatzbeschilderung. Die Schilder waren inzwischen in die Jahre gekommen, teilweise stimmen die Angaben nicht mehr. Daher wurden die Hinweistafeln nun erneuert. Die Schilder, die an den Zugängen zur Altstadt – an der Kuhstraße, Ellenstraße, Peterstraße, Engerstraße sowie an der Thomasstraße im Bereich vor dem Burgparkplatz stehen, haben einen um den Bereich des Bahnhofs erweiterten Innenstadtplan. „So kann sich jeder Besucher besser orientieren“, sagt Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans auf Anfrage unserer Redaktion.