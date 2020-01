Repair-Cafés : Reparatur-Experten in Kempen und Oedt arbeiten zusammen

So geht’s im Café Wackelkontakt zu. Am Laptop sitzt Carsten Severens. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Oedt Die Reparatur-Experten vom „Café Wackelkontakt“ im Kempener Hagelkreuz und vom „Repair-Café“ in Oedt bündeln ihre Ressourcen und bieten den kostenlosen Reparatur-Service jeweils an zwei Samstagen an.

In beiden Einrichtungen reparieren ehrenamtliche Helfer defekte Elektro- und Elektronik-Kleingeräte. Carsten Severens vom „Café Wackelkontakt“ und Georg Fasselt vom „Repair-Café“ freuen sich, dass mit der Vereinigung nun auch ein Auftritt in der bundesweiten Repair-Café-Organisation möglich ist.

In Kempen steht die Mannschaft jetzt jeden zweiten Samstag im Monat von 15 bis 18 Uhr im Quartiersbüro Hagelkreuz (Concordienplatz 7) bereit, um herauszufinden, ob sich für defekte Kleingeräte eine Reparatur lohnt. Die Grefrather Kolleginnen und Kollegen stehen an jedem letzten Samstag im Monat im Evangelischen Gemeindezentrum in Oedt, Bergweg 2, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr mit Werkzeugen bereit. Der nächste Termin ist der 25. Januar. In Oedt können rund zehn bis 15 Hobby-Heimwerker auch Holzarbeiten reparieren. Auch Handarbeits-Expertinnen, die mit der Nähmaschine schnell eine Naht ausbessern, Mottenlöcher stopfen oder bei der Handhabung mit der Nähmaschine helfen, sind dort vor Ort. In Kempen sind die Elektroniker und Elektro-Spezialisten bestens mit diversen Messgeräten und Werkzeug ausgestattet, um technische Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Über Interessenten können sich beide Standorte nicht beklagen. „Wenn es mal zu Wartezeiten kommt, geben wir eine ,Warte­nummer’ aus“, erzählt Fasselt und fügt an, dass an beiden Standorten Kaffee und eine motivierte Mannschaft bereitstehen.