Probenraum steht nicht zur Verfügung : Tönisberger Bretterbühne sagt die Aufführungen für März ab

Tönisberg Weil der benachbarte katholische Kindergarten die Räume im Pfarrheim länger benötigt, wurde die Probenarbeit für den neuen Schwank gestoppt.

Normalerweise würde die Tönisberger Bretterbühne im März in acht Vorstellungen die Zuschauer mit ihrem neuen Stück unterhalten. Nun teilte die Theatergruppe mit, dass die Aufführungen in diesem Jahr ersatzlos entfallen. Für das neue Stück „Haushalt für alle“ hatte das Ensemble des Amateurtheaters in den vergangenen Wochen bereits zu proben begonnen. Acht Aufführungen des Schwanks waren für März geplant.