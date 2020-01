Klee-Nachfolger : Bennet Gielen soll neuer Beigeordneter in Kempen werden

Kempen Bennet Gielen ist einziger Kandidat für die Nachfolge von Michael Klee als Dezernent für Schule und Sport, Jugend sowie Soziales und Senioren in der Verwaltungsspitze der Stadt Kempen. Bürgermeister Volker Rübo (CDU) schlägt seinen jungen Parteifreund Gielen zur Wahl am kommenden Dienstag, 21. Januar, vor.

Zunächst soll sich der neue Beigeordnete im Haupt- und Finanzausschuss im nicht-öffentlichen Teil vorstellen, anschließend steht seine Wahl in der öffentlichen Ratssitzung ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses an. Der neue Beigeordnete wird für acht Jahre gewählt und tritt seine Stelle am 1. April an.