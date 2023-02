Gesamte Grefrather Wehr alarmiert Maschine in Industriehalle in Brand geraten

Am Dienstagvormittag, um 9.48 Uhr, wurde die gesamte Grefrather Feuerwehr alarmiert. In einem Industriegebäude an der Bahnstraße war eine Maschine in Brand geraten. Das teilte Feuerwehrsprecher Edmund Laschet am Dienstagnachmittag mit. Zwei Trupps, ausgestattet mit Atemmasken, begannen unverzüglich mit der Branderkundung und -bekämpfung. Die Halle musste entraucht werden, das heißt, dass das Hallendach geöffnet wurde, damit der Rauch entweichen konnte. Schließlich wurde die Maschine nach dem erfolgreichen Löschvorgang auseinandergebaut, um weitere mögliche Brandnester zu finden und entsprechend zu bekämpfen.