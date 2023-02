Eintöpfe und Fertiggerichte top Fleischerei Fander ausgezeichnet

Die Naturfleischerei Fander aus Kempen hat bei der Eintopf-Prüfung der Fleischer-Innung Niederrhein den Publikumspreis erhalten. Das teilte die Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss am Dienstag mit. In den Räumen der Landmetzgerei Schillings in Grevenbroich konnten die beteiligten Innungsbetriebe viele Gold-, Silber- und Bronzeurkunden sowie Pokale mit nach Hause nehmen. Für 87 Prozent der fast 60 abgegebenen Produkte gab es Gold.