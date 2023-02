Landesweiter Mathematik-Wettbewerb Knobel-Spaß für junge Mathe-Asse

Matteo und Luis sind sich einig: „Es war gut und nicht schwer“, lautet der Kommentar der beiden Viertklässler. Die beiden Jungen – der eine besucht die Gemeinschaftsgrundschule in Viersen-Rahser, der andere die Gemeinschaftsgrundschule in Vorst – gehören zu den ersten, die zur eigens aufgebauten Cafeteria in der Gemeinschaftsgrundschule in Kempen-St. Hubert unterwegs sind, um sich zu stärken.