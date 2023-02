Untersuchungen zum Untergrund Geologischer Dienst bohrt in Grefrath und Kempen

Der Geologische Dienst NRW, beheimatet in Krefeld, wird im Sinne des Geologiedatengesetzes Arbeiten für die geowissenschaftliche Landesaufnahme in diesem Jahr in Grefrath und Kempen durchführen. Das teilte jetzt der Landesbetrieb mit, der zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW gehört.