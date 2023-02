Kreisverwaltung Viersen Kreisverwaltung: Warnstreik am Donnerstag

In der kommenden Woche gehen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Kommunen und Bund in die nächste Runde. Die Komba fordert eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent mit einer Laufzeit von einem Jahr sowie 200 Euro mehr für Auszubildende. „Bislang fehlt ein konkretes Angebot der Arbeitgeberseite“, sagt Dürrmann. „Um unseren Frust darüber auf die Straße zu bringen,

treten wir ganztägig in den Ausstand.“