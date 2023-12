Wehr verhindert Ausbreiten des Feuers Zwei Menschen nach Zimmerbrand ins Krankenhaus gebracht

Die Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptwache wurden zusammen mit dem Rettungsdienst der Dinslakener Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um 17:40 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Hiesfeld alarmiert. Menschenleben sollten dort in Gefahr sein, wie die Wehr mitteilt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine verrauchte Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Person, die in der von dem Brand betroffenen Wohnung lebt, war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen ihrer Nachbarn ins Freie gebracht worden. Ein Trupp mit Atemschutz verhinderte durch schnelle löschtechnische Maßnahmen eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes und brachte ein in Brand geratenes Kleinmöbel ins Freie. Zwei Personen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach etwa einer Stunde.