Mit Unterstützung des DFB Sportverein und Schule nutzen Fußball-Boom bei Mädchen

Der DFB sponserte Mini-Tore, und der Verein brachte sich mit Fußbällen und Leibchen ein. Jung besuchte Workshops und legte den Übungsleiterlehrgang ab. Im Oktober startete die Mädchen-Fußball- AG der Grundschule. 18 Mädchen sind es derzeit, die einmal in der Woche nachmittags für anderthalb Stunden in der benachbarten Sporthalle trainieren und Fußball spielen. Die Nachfrage ist so groß, dass eine weitere Mannschaft gebildet werden könnte. „Es stehen 18 Mädchen in der Warteschleife“, berichtet Jung. Für eine weitere Gruppe bräuchte man wiederum jemanden, der ebenfalls bereit wäre, einmal in der Woche Training anzubieten.