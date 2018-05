Stadt Kempen: Lebensräume für Insekten erhalten

Stadt Kempen Eine Diskussionsveranstaltung der Kempener Grünen mit Experten sollte Wege aufzeigen, wie dem zunehmenden Insektensterben entgegengewirkt werden kann. Fazit: Die Lage ist ernst.

Eine Bestäubung durch Menschenhand, wie sie in einem Teil Chinas bereits praktiziert werden muss, sei keine Perspektive. Stattdessen will man für das Motto "Kempen summt und brummt" aktiv werden. Ein Ziel, dass nur gemeinsam erreicht werden kann. Dass der Wille, daran mitzuarbeiten, auch bei den Landwirten vorhanden ist, machte Paul-Christian Küskens, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, deutlich. Das Anlegen von Blühstreifen sei dabei das eine. "Der Acker ist meine Werkstatt. Ich versuche, so wenig wie möglich einzugreifen. Es müssten sich aber auch die Ansprüche an die Produktion verändern. Kartoffeln mit Schorf kann ich nicht verkaufen und auch den Salat mit dem welken Blatt oder der Raupe nimmt mir keiner ab", sagte der Landwirt, der Ackerbau und Milchviehwirtschaft betreibt. Hier seien die Verbraucher gefordert. Sie müssten umdenken. Auf die Naturschutzstiftung verwies Bernd Lüttgens, der stellvertretender Geschäftsführer des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes. Es werde mit Ausgleich- und Ersatzflächen oder besonderen Umweltprojekten versucht, die Natur zu entlasten. "Mich ärgern die Steinwüsten in den Gärten extrem. Hier sollte die Politik einwirken, denn jeder einzelne Bürger kann etwas tun", sagte Lüttgens. Die Flächen seien da, man müsse sie nur nutzen, das machte Heinz Tüffers vom Naturschutzbund (Nabu) aus Nettetal klar. Innerhalb von zehn Jahren hat er etwa 80.000 Quadratmeter Wildblumenwiese auf privaten und öffentlichen Flächen angelegt. "Kommunen haben riesige Rasenflächen, die monoton sind. Hier könnten Wildblumenwiesen entstehen und man könnte viele Quadratmeter für Insekten gewinnen. Jeder Quadratmeter zählt", sagte Tüffers. Man fahre nach Bayern oder in andere Urlaubsregionen, um dort über die Artenvielfalt zu staunen. Das könne der Tourismus auch hier am Niederrhein haben, ergänzte Tüffers.