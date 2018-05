Gemeinde Grefrath: Freilichtmuseum: Zeitreise in das 18. Jahrhundert

Gemeinde Grefrath Der Schützenzug "Rote Friderizianer" bietet den Besuchern Einblicke in vergangene Zeiten.

Barockes Leben ist vom morgigen Donnerstag bis kommenden Sonntag, 10. bis 13. Mai, auf dem Gelände des Grefrather Freilichtmuseums angesagt. Die "Roten Friderizianer", ein Schützenzug aus Osterath, errichtet ein Feldlager, das Museum unternimmt eine Zeitreise in die Epoche Friedrichs des Großen, also in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Rund 150 Darsteller in historischen Kostümen nehmen die Besucher mit in eine für sie die fremde Welt. Händler und Handwerker, einfache Arbeiter, das Bürgertum, Soldaten, eine Jägertruppe sowie Musiker schlagen ihr Lager auf und bieten Einblicke in den damaligen Alltag. Es wird gearbeitet und auf offenem Feuer gekocht. Hinzu kommen Vorführungen alter Handwerkstechniken. "Die Besucher erleben alle Facetten des Lebens dieser Zeit", betont Museumsleiterin Anke Wielebski.