Stadt Kempen: Damit Schüler sicher mit dem Rad unterwegs sind

Stadt Kempen Auf dem Buttermarkt übt die Polizei am 14. Mai auf einem Parcours. Auch "Jünter" ist mit von der Partie.

Spaß am Radfahren möchte die Polizei vermitteln und dabei auch noch etwas für die Sicherheit tun. "Vorkids" nennt sich das Projekt, die nächste große Veranstaltung steht am Montag, 14. Mai, auf dem Buttermarkt an. Mit drei Klassen aus der Gesamtschule übt die Polizei an diesem Nachmittag auf einem aufgebauten Parcours sicheres Radfahren. Auch alle Besucher können sich versuchen. Wenn der Andrang zu groß ist, können allerdings nicht alle drankommen. Aber alle anderen Aktionen sind ebenfalls kostenlos und informativ und laden die Besucher zum Mitmachen ein.