Stadt Kempen: Wertvolle Hilfe für Straßenkinder

Der in Kempen beheimatete Verein "Árbol de la Esperanza" hatte Mitgliederversammlung.

Dieses Mal begleiteten gleich zwei junge Männer, die im Haus groß geworden sind, Angela Aretz nach Kempen. Christian nutzte die Gelegenheit, um sich mit sehr bewegten Worten bei den vielen Unterstützern zu bedanken. Erst im Heim würden die Kinder lernen, was eine Familie, ein Zuhause bedeutet. Er selbst hilft neben seiner eigenen Ausbildung noch im Haus als Betreuer. Das Gleiche gilt für Jefferson, der derzeit in Aachen ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, so wie auch jedes Jahr deutsche junge Leute in Quito ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. Drei, die im Sommer anfangen, wurden bi der Versammlung begrüßt. Ein solches Jahr hat auch Moritz Lörchert in Quito erlebt. Dies brachte ihn nicht nur dazu, heute aktiv in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Der Hamburger wurde neu in den Vereinsvorstand gewählt. Er ist Nachfolger von Elena Meyer, die aus familiären Gründen zurücktrat. Gemeinsam mit Christoph Aretz und Jutta Berard führt er nun den Verein.