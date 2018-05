Stadt Kempen: Comedy-Nacht bot nur Mittelmaß

Info

René Steinberg gastiert Anfang Juni in St. Hubert

Nächste Termine in der Kabarett-reihe des Kempener Kulturprogramms: Am Montag, 4. Juni, und Dienstag, 5. Juni, gastiert René Steinberg mit dem Programm "Irres ist Menschlich - Selbstironie für Alle!". Beginn ist jeweils um 20 Uhr im St. Huberter Forum am Hohenzollernplatz 19. Karten im Kulturforum Franziskanerkloster, Kempen Burgstraße 19, Telefon: 02152 917-264 oder per E-Mail an: kartenverkauf@kempen.de.