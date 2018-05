Stadt Kempen: Turnverein bietet Nordic Walking für Anfänger an

Turnverein bietet Nordic Walking für Anfänger an

Stadt Kempen

Kurz vor den Sommerferien bietet der Kempener Turnverein (KTV) wieder einen Anfängerkursus im Nordic Walking an. Fünf mal donnerstags lernen die Teilnehmer die Bewegungsabläufe des Nordic Walking kennen. Kombiniert werden diese mit gezielten Kräftigungs-, Mobilitäts-, Koordinations- und Entspannungsübungen. Beginn ist am Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr. Die Teilnahme an dem Kursus kostet für Vereinsmitglieder 20 Euro, Nicht-Mitglieder zahlen 30 Euro. Nordic-Walking-Stöcke stehen kostenlos zur Verfügung. Nähere Informationen und Anmeldung bei Annemarie Graap unter der Telefonnummer 02152 510523.