Stadt Kempen: Neurologie kommt nach Kempen

Artemed hat das Hospital 2012 übernommen

Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen befindet sich seit Anfang 2012 in der Trägerschaft der Artemed-Gruppe mit Sitz in Tutzing in Bayern. Es ist ein 279-Betten-Haus der gehobenen Grund- und Regelversorgung mit Schwerpunkten in ausgewählten Fachgebieten. Das Hospital zum Heiligen Geist ist zudem Akademisches Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.