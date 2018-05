Stadt Kempen: Beeindruckende Porträts von Zeitzeugen des Nazi-Terrors

Stadt Kempen Zum Abschluss der Ausstellung "Jahrhundertzeugen" las der Autor Tim Pröse aus seinem gleichnamigen Buch.

Jurek Rothenberg verdankt sein Leben dem Essener Industriellen Berthold Beitz. Der spätere Vorstand der Stahlfirma Krupp rettete 1200 Juden das Leben, in dem er sie in seinem Betrieb als Arbeiter unterbrachte. Beitz selbst hatte nie ein Aufhebens davon gemacht und jahrzehntelang geschwiegen. Doch Jurek Rothenberg schaffte es, ihn noch kurz vor dem Tod von Beitz zu treffen.

Widerstand gab es ebenfalls in der Wehrmacht. Der junge Kurt Keller desertierte nach dem D-Day, dem Beginn der Landung alliierter Soldaten am 6. Juni 1944 in der Normandie. Keller musste damals einen GI erschießen und verließ danach die Wehrmacht. Autor Pröse traf ihn nicht nur zu Gesprächen, sondern machte auch eine Reise mit ihm nach Frankreich. Keller wollte noch einmal nach Omaha-Beach, dem Landepunkt der Amerikaner in der Normandie zurück kehren.

Zum Schluss unterstrich Pröse, was Jeyaratnam Caniceus, der die Ausstellung gemeinsam mit dem Multikulturellen Forum nach Kempen geholt hatte, zur Einführung gesagt hatte. Der Kempener meinte, jeder sei verantwortlich, auch die Menschen mit Migrationshintergrund, dass so etwas wie die Nazi-Zeit nie wieder passiere.

Die Ausstellung in Christ-König ist zwar beendet, aber zum Abschluss gibt es am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr noch eine Lesung in der evangelischen Thomaskirche an der Kerkener Straße . Umeswaran Arunagirinathan liest aus seinem Buch "Der fremde Deutsche", das seine Flucht aus Sri Lanka und sein Leben in Deutschland beschreibt. Er absolviert eine Ausbildung zum Herzchirugen.