„Sonntag aktuell“ : Kulturherbst in Kempener Altenheimen: Von Irish Folk bis Evergreens

Kempen (RP) Im Kulturherbst werden die Kempener Stifts-Cafés zu irischen Pubs. Das Duo „Fine Tune“ gastiert mit Musik aus keltischen Ländern. Am Sonntag, 15. September, treten Helga und Peter Supplieth im Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink 21 auf.

Völlig anders geartet ist das Konzert, das Monika Blümel für Sonntag, 6. Oktober, im St.-Peter-Stift bietet. Mit Blick auf 30 Jahre Deutsche Einheit und nah am „Tag der Deutschen Einheit“ interpretiert die ausgebildete Sängerin mit Wurzeln in Ostdeutschland Lieder, die mit der jüngsten deutsch-deutschen Zeitgeschichte verknüpft sind. Wie immer nimmt die Wahl-Krefelderin, eine gute Bekannte im Kempener Kulturleben, dabei kein Blatt vor den Mund.

Komplettiert wird die Reihe „Sonntag aktuell“ im Herbst 2019 durch zwei weitere Gastspiele von bekannten Ensembles. Am 20. Oktober gastieren die „Evergreens“ aus dem Begegnungszentrum Haus Wiesengrund im Von-Broichhausen-Stift. Nach ihrer gelungenen Premiere im Frühjahr im St.-Peter-Stift will das Salonorchester nun auch am Heyerdrink 21 eine vergnügliche Stunde der guten Laune präsentieren – es darf getanzt werden. Am 3. November schließlich rasselt fröhlich die „Linie 43“ durchs St.-Peter-Stift. Das Trio, benannt nach der Krefelder Straßenbahn von Uerdingen bis zum Bahnhof, steht für muntere Unterhaltung aus den Genres Swing, Dixieland und Jazz.