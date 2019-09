Das nächste Kapitel einer Erfolgsstory : Drei Derby-Erfolge für Swann-Schwestern

Krefeld Helen und Carlin Swann siegen binnen weniger Tage gleich dreimal und feiern den Doppelsieg beim Minitraber-Derby.

Nur eine Woche später fand dann das deutsche Minitraber-Derby in Dinslaken statt. Dort gab es zwei Titel zu vergeben, da in NRW die Minitraber in unterschiedlichen Wertungsgruppen (eingeteilt nach den Größen der Ponys) laufen. Hier ging Helen Swann in der Gruppe der Ponys bis 97 cm erneut mit ihrem Pony Muck an den Start und holte mit 100m Zulage von der letzten Startposition alle vor ihr laufenden Gespanne ein. „Muck war das ganze Jahr über noch nie so gut wie in den letzten zwei Wochen“, sagte die Siegerin strahlend.