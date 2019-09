CDU-Antrag : Christdemokraten wollen Masterplan für Klimaschutz

Kempen Im Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz soll der Ablauf beschlossen werden.

In der Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause waren die Kempener Christdemokraten neben den Liberalen die einzigen, die sich gegen eine Klimanotstands-Resolution für die Stadt Kempen sperrten. Die Mehrheit beider Parteien reichte letztlich, um mehrere Anträge zu diesem Thema abzulehnen. Vor allem die Kempener „Fridays-for-Future“-Bewegung, maßgeblich getragen von Umweltaktivisten und den weiterführenden Schulen in der Stadt, war enttäuscht über das Votum des Stadtrates.

Doch die CDU als stärkste Fraktion setzt lieber auf einen „Masterplan Klimaschutz der Stadt Kempen“. Dazu hat Fraktionsvorsitzender Wilfried Bogedain nun einen Antrag an den Bürgermeister geschickt. Die Christdemokraten möchten, dass ihr Antrag in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates am Montag, 23. September, öffentlich beraten wird. Dazu soll ein von der CDU vorgeschlagener Ablaufplan für die kommenden Monate beschlossen werden.

Nun soll es aber auch nach den Vorstellungen der CDU beim Thema Klimaschutz in der Stadt vorangehen. Die Bürger sollen in den Prozesse einbezogen werden. In einem Workshop könnten deren Ideen und Anregungen diskutiert werden, so die Union. Ein externer Anbieter soll gefunden werden, der das Klimaschutz-Gesamtkonzept erarbeitet. Die CDU möchte ferner, dass die Stelle der Klimaschutzmanagerin auf Vollzeit ausgeweitet wird.