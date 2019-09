Reiten : Spannendes M-Springen in Vorst

Tönisvorst Silvia Bröckels von RV Graf Holk Grefrath gewann beim großen Reitturnier am Neuhaushof einen der Turnier-Höhepunkte. Mara Palm und Malin Elisa Zumbrägel holen sich den Viersener Jugend-Cup.

Zum Star beim großen Sommerturnier des RV Vorst am Neuenhaushof unter der Turnierleitung der Vorsitzenden Gerta Peters und mit ihrem Stellvertreter Olaf Enger als Parcourschef wurde Silvia Bröckels (RV Graf Holk Grefrath) mit Löllebröd. Die 36-Jährige gewann mit dem zwölfjährigen Pferd das L-Springen nach Stechen am ersten Turniertag. Tags darauf siegten die beiden im M*-Springen nach Stechen als Turnierhöhepunkt um den „Preis der Volksbank Krefeld“. Hier erreichten acht Reiter das Stechen, die den Normalumlauf ohne Abwurf gemeistert hatten. Silvia Bröckels und „Lölle“ waren hier aber schon am schnellsten unterwegs: „Da ich mit Looping Louie H zwei Zeitfehler hatte, bin ich mit Lölle zügiger geritten.“ Der Ansager sagte nach ihrem Sieg: „Die Letzten werden die Ersten sein.“ Das Stechen blieb bis zum letzten Reiter spannend. Die Irländerin Georgina Atock (RV Sevelen) legte mit Fitty Faline eine schnelle abwurffreie Runde in 28,72 Sekunden vor. Nun hatte Silvia Bröckels alles in der Hand, um den Sieg noch an sich zu reißen. Das gelang ihr dann eindrucksvoll, als sie ohne Abwurf acht Hundertstelsekunden schneller ritt. Sie blieb unter der Zeit von Georgina Atock und riss somit den Sieg noch an sich.