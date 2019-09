SPD-Antrag : Sozialdemokraten für Tempo 30 auf dem Kempener Altstadtring

Kempen Die SPD-Ratsfraktion nennt vor allem Sicherheitsaspekte und Umweltgründe, warum die zwei Kilometer lange Straße komplett auf Tempo 30 reduziert werden sollte.

Bislang gilt nur auf einem kleinen Teilstück des Kempener Altstadtringes Tempo 30. Dies wurde vor einigen Jahren in der Kurve am Burgring nach einem schweren Verkehrsunfall eingerichtet. Ansonsten haben Autofahrer hier freie Fahrt, gilt das übliche innerörtliche Tempolimit von 50 km/h. In den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden darf auf der Umfahrung der Altstadt teilweise rechts am Straßenrand geparkt werden. Die SPD-Fraktion hat nun beantragt, dass für dem gesamten Ring Tempo 30 eingeführt wird. Das Thema soll im September im Ordnungsausschuss und im Planungsausschuss auf die Tagesordnung.