Aktion europäischer Pfadfinderinnen : Das Friedenslicht ist in Kempen angekommen

Kempen, Friedenslicht in der Kirche St. Mariae Geburt angekommen. Die Kuratin der Pfadfinder aus Kempen, Kathrin Reurtmanns brachte das Friedenslicht zur Kirche und übergab es an Gemeindereferentin Julia Klütsch. Foto: Norbert Prümen

Kempen Das in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird seit 1986 immer am dritten Adventswochenende an Pfadfinderinnen in ganz Europa weitergegeben. Wegen des Corona-Pandemie fiel dieses Jahr alles kleiner aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in der Kirche St. Mariä Geburt in Kempen angekommen. Eine Pfadfinderin überbrachte das Licht am Dienstagnachmittag, nachdem sie es als Teil einer kleinen Delegation in Aachen in Empfang genommen hatte. Das vom Österreichischen Rundfunk in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird seit 1986 immer am dritten Adventswochenende an Pfadfinderinnen in ganz Europa weitergegeben. Wegen der Corona-Pandemie fiel dieses Jahr alles kleiner aus.

Besucher können das Friedenslicht ab Mittwoch, 16. Dezember, jeweils im Anschluss an die Messen in der Kirche St. Mariä Geburt, An St. Marien, oder zu den Terminen der offenen Kirche mitnehmen.

(emy)