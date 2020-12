Friedenslicht kommt nach Rheinberg : Pfadfinder bringen das Friedenslicht nach Rheinberg

Rheinberg Trotz Corona verteilen die Rheinberger Pfadfinder das Friedenslicht in der Gemeinde. Es wird seit 1986 von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Jerusalem entzündet und zieht seitdem Jahr für Jahr eine Lichtspur durch Europa. In diesem Jahr wird das Licht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ verteilt.

Trotz Corona verteilen die Rheinberger Pfadfinder das Friedenslicht in der Gemeinde. Es wird seit 1986 von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Jerusalem entzündet und zieht seitdem Jahr für Jahr eine Lichtspur durch Europa. In diesem Jahr wird das Licht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ verteilt. Die Pfadfinder haben sich dazu entschieden, einen Drive-in zu organisieren an drei unterschiedlichen Orten: am Dienstag, 15. Dezember, auf dem Parkplatz der St.-Anna-Kirche in Rheinberg; am Mittwoch, 16. Dezember, an der St.-Nikolaus-Kirche in Orsoy; am Donnerstag, 17. Dezember, auf dem großen Parkplatz vor der St.-Evermarus-Kirche in Borth.