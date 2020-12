König-Orgel in der Kempener Paterskirche : Kempener Organistin interpretiert Bach neu

Kempen Organistin Ute Gremmel-Geuchen hat mit der Barockgeigerin Annegret Siedel die CD „Copyright Bach“ in der Kempener Paterskirche aufgenommen.

Auszüge aus der Motette „Jesu, meine Freude“ erklingen in einer reinen Orgelfassung. Orgelsolowerke wie der Mittelsatz des Concerto d-moll oder der Choral „Nun komm, der Heiden Heiland“ sind in Transkriptionen für Orgel und Violine umgeschrieben. „Die wunderbaren Klangfarben der König-Orgel mischen sich perfekt mit dem Klang der Barockgeige“, schwärmt die Organistin.

Es ist mehr als ein Jahr her, dass Ute Gremmel-Geuchen die Idee hatte, eine neue CD aufzunehmen, auf der die Kempener Barockorgel zu hören ist. Ihr Ziel war ein „neues Projekt“. Sie transkribierte verschiedene Stücke von Bach, so dass die Kompositionen, die Bach für die Orgel bzw. das Cembalo schrieb, von Gremmel-Geuchen und Siedel auf der Violine und Orgel gespielt werden können und eine gute Stunde lang ein überraschendes Hörerlebnis anbieten.

Die Bach-Stücke wurden in der eigens für die Produktion von der Bestuhlung und dem Bodenbelag befreiten Paterskirche aufgenommen. Die Geigerin spielte unten im Kirchenraum, Gremmel-Geuchen trat oben an der Orgel über Monitore mit ihr in Kontakt. „Der Klang mischt sich anders“, lobt Gremmel-Geuchen den Vorschlag des Produzenten. Frommen ist selbst Organist, hat viel Erfahrung und betreibt, so die Musikerin, einen großen Aufwand, um das perfekte Ergebnis zu erzielen.