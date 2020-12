Antrag von ÖDP/Linke : Braucht Kempen einen Fördermittelmanager?

Kempen ÖDP/Linke hatten beantragt, die Möglichkeit zur Einrichtung einer eigenen Stabsstelle zum Fördermittelmanagement oder einer interkommunalen Stabsstelle mit Nachbarkommunen zu prüfen.

Im Kreis Viersen habe nur die Gemeinde Brüggen eine eigene Fördermittelmanagerin, die für alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, aber auch für Vereine Fördermittel akquiriere. In allen anderen Kommunen kümmern sich die Fachbereiche selbst darum, so Dellmanns. So auch in Kempen, zum Beispiel das Technische Dezernat sowie das Sport- und Schulamt, das Fördertöpfe ausmache und mit dem Hochbauamt abspreche. Auch das Grünflächenamt sei immer auf der Suche nach Fördermitteln. Dellmans machte aber auch deutlich, dass man das besser strukturieren wolle.