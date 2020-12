Einzelhandel in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath vor dem Lockdown : Der Ansturm auf die Geschäfte blieb aus

Auch die Innenstadt von St. Tönis präsentierte sich am Montag und Dienstag gut besucht. Wirklich eng wurde es aber nicht. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst/Kempen/Grefrath/Willich Gut zu tun hatten in den letzten Tagen vor dem Lockdown die Geschäfte in den Innenstädten. Zum befürchteten Ansturm samt Missachtung der Corona-Regeln kam es aber nicht. Die Atmosphäre war entspannt.

Von Bianca Treffer, Anna Steinhaus und Marc Schütz

In gewisser Weise war der Dienstag wie der Heiligabend: die letzte Möglichkeit, im stationären Einzelhandel Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ab Mittwoch müssen die Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wegen der neuesten Corona-Schutzverordnung schließen. Nutzten viele Kunden die letzte Möglichkeit einzukaufen, oder war es eher ruhig? Die Lage war durchaus unterschiedlich, wie eine Umfrage bei Einzelhändlern zeigt.

„Eigentlich waren die beiden letzten Tage vor dem Lockdown wie die Tage kurz vor Weihnachten“, sagt Anne Schrade von Elektro Schloßmacher in St. Tönis. Die Inhaberin beschreibt ein Gefühl wie beim Endspurt kurz vor dem 24. Dezember. Man wisse, dass man jetzt einkaufen müsse, weil danach die Geschäfte geschlossen seien. Alles sei aber überschaubar und in keiner Weise hektisch verlaufen, sagt Schrade und spricht von entspannten und netten Kunden.

Info Stadt Willich fördert Online-Gutschein Der Willicher EFA-Gutschein kann unter www.gutschein-willich.de online oder offline in teilnehmenden Geschäften erworben und in den vier Ortsteilen bei allen 66 teilnehmenden Geschäften, Gastronomiebetrieben und Dienstleistern eingelöst werden. Die Adventsaktion, bei der die Stadt Willich den online erworbenen Gutschein mit 20 Prozent und maximal 20 Euro fördert, dauert noch bis zum 24. Dezember.

Dem schließt sich Andreas Lessenich vom gleichnamigen St. Töniser Spielwarengeschäft an: „Es war ein Andrang, der normal für Weihnachten ist.“ Er und sein Bruder Stefan, die das Geschäft führen, hatten eigens zusätzliches Personal bereitgestellt und die mittägliche Schließung aufgehoben, um Kundenströme zu entzerren. Es kam aber weder zu Schlangen vor dem Laden noch zu angespannten Einkäufen in Anbetracht des Lockdowns. Bei den Einkäufen waren Produkte, die mit Selbstbeschäftigung zu tun haben, sowie Sachen, die sich per Videokonferenz spielen lassen, sehr beliebt. „Uns wird das Geschäft kurz vor Weihnachten fehlen, bei dem viele Unentschlossene noch einmal in den Laden kommen, stöbern und etwas entdecken.“ Dafür bietet das Spielwarengeschäft wie schon im ersten Lockdown eine telefonische Beratung und einen Abholservice.

Auch Elektro Schloßmacher setzt auf die Umsetzungen für die Kunden, auf die man schon im Frühjahrs-Lockdown zurückgegriffen hat. Das plant auch Stefan Robben. Der Inhaber des Herrenausstatter-Geschäftes in der Apfelstadt spricht davon, dass es an den beiden letzten Tagen vor dem Lockdown eine gesteigerte Nachfrage gegeben habe. „Es war kein Boom, aber schon etwas mehr als sonst. Die Kunden waren aber sehr entspannt und hielten sich vorbildlich an die Corona-Regeln“, sagt Robben. Eine überfüllte Innenstadt gab es in St. Tönis nicht.

Von einem normalen Andrang spricht auch Petra Kranhold von Wäsche, Mieder und Bademoden Wehmeyer in Kempen. „Wir hatten in den beiden vergangenen Tagen sowie auch am Samstag gut zu tun. Es war ein bisschen mehr als im normalen Vorweihnachtsgeschäft, aber es war auf keinen Fall ein Hype. Alles war überschaubar. Die Kunden waren locker drauf und wussten genau, was sie wollten. Wobei viele Männer Gutscheine für ihre Frauen eingekauft haben“, sagt Kranhold. Von einer angenehmen Einkaufsatmosphäre spricht auch Marlies Meyer-Gerats, Personalverantwortliche beim Kempener Modehaus Kaenders: „Wir hatten gut zu tun, aber alles blieb entspannt.“ Die Kempener Innenstadt präsentierte sich normal – von Geschiebe und Gedränge keine Spur.

Ein etwas anders Bild gab es vor den Baumärkten. In Kempen präsentierte sich der Parkplatz von Obi mehr als gut besucht. Die Schließung der Baumärkte für den normalen Einzelhandel ließ eine verstärkte Nachfrage für Farbe und Co. aufkommen.

Karl Gross verkauft seine Bücher in Grefrath schon seit dem ersten Lockdown nicht mehr im Geschäft – er hat eines der Fenster des Ladenlokals zur Theke umfunktioniert. Seine Kunden hätten das System gut angenommen, sagt er. „Auch wenn einige schon gesagt haben, dass sie gerne stöbern möchten“, sagt der Buchhändler. Doch in sein Geschäft dürften sowieso nur maximal zwei Kunden gleichzeitig, daher war die Bedientheke für ihn die beste Lösung. So kämen viele Kunden mit dem Fahrrad vorbei. „Sie sind auch froh, dass sie an der frischen Luft einkaufen können“, sagt Gross.

Jürgen Kaiser, Inhaber des Bekleidungs- und Taschengeschäfts „Schatzinsel“ in Grefrath glaubt, dass er erst wieder im Februar sein Geschäft öffnen kann. „Ich habe für die letzte Phase des Weihnachtsgeschäfts viel Ware eingekauft – die kann ich jetzt einmotten“, sagt Kaiser. „Aber es hilft nichts, das Wichtigste ist, dass die Infektionszahlen sinken.“ Es gebe zwar keine idealen Lösungen, sagt er, die kurzfristige Entscheidung kritisiert er: „Man hätte rechtzeitig Versammlungen komplett verbieten sollen, jetzt wird es einfach noch schwieriger für alle.“

Eine deutlich erhöhte Nachfrage nach dem digitalen Stadtgutschein „EFA“ (steht für „Einer für alle“) hat Willichs neuer City-Manager Marc-Thorben Bühring in den vergangenen Wochen beobachtet: „Viele Einzelhändler berichten mir, dass ihre Kunden auf Gutscheine setzen, um Solidarität mit den Geschäften vor Ort zu zeigen. Die Beziehung zwischen den Besitzern kleinerer Läden und ihren Kunden ist hier intensiver, als das in Großstädten der Fall ist.“

Um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, hat auch die Stadt Willich reagiert und fördert den Einkaufsgutschein, an der bei mittlerweile 66 Geschäften, Dienstleistern und Gastronomen eingelöst werden kann: „Die Gutscheine werden mit 20 Prozent von der Stadt gefördert“, sagt Bühring. Heißt: Wer 100 Euro ausgeben möchte, bekommt einen Gutschein im Wert von 120 Euro. Allerdings ist das Gesamtbudget begrenzt: Insgesamt 5000 Euro hat die Stadt dafür zur Verfügung gestellt.