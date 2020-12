Kirche in Xanten : Friedenslicht überwindet große Distanzen

Pfadfinder verteilen das Friedenslicht an die Menschen. Foto: CRB

Kreis Kleve Weil die zentrale Aussendungsfeier am Xantener Dom ausfallen muss, können Pfadfinder ihre Kerzen in vier Kirchen am Niederrhein entzünden.

Für die Pfadfinder ist es immer ein Höhepunkt des Jahres, wenn sich die Stämme vom gesamten Niederrhein im Xantener Dom treffen und dort das Friedenslicht in Empfang nehmen. Entzündet wird die Flamme jedes Jahr in Bethlehem und geht dann von dort aus mit unzähligen Kerzen in die Welt hinaus. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zwar in diesem Jahr keine zentrale Aussendungsfeier geben. Das Licht des Friedens aber wird dennoch den Niederrhein erreichen.

Dazu wird es am Niederrhein zunächst vier zentrale Orte geben, an denen Kerzen mit dem Friedenslicht stehen. Pfadfinder Martin Deckers, Sprecher der AG Friedenslicht am Niederrhein, erklärt das Vorgehen: „Wahrscheinlich im Laufe des 3. Advent, spätestens aber von Montag, 14. Dezember, an wird das Friedenslicht in vier Kirchen brennen.“

Info Das Licht verbindet Nationen und Religionen Ursprünge Das Friedenslicht wird seit 1986 in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet – eine Idee des Österreichischen Rundfunks. Seit mehr als 25 Jahren wandert das Licht über Wien nach Europa und in die Welt.

Ökumenisch Evangelische und katholische Pfadfinderinnen und Pfadfinder verteilen das Friedenslicht. Es verbindet auf seinem mehr als 3000 Kilometer langen Weg nach Deutschland Nationen und Religionen.

Die Kerzen sollen im St.-Viktor-Dom in Xanten, im Willibrordi-Dom in Wesel, in der Marienbasilika in Kevelaer sowie in der Stiftskirche in Kleve brennen. Deckers hofft, dass viele örtliche Stämme das Licht in ihre jeweiligen Pfarreien mitnehmen, um es dort an die Menschen weiterzugeben. „Auf der Homepage, die wir dieses Jahr eingerichtet haben, können lokale Abholorte eingetragen werden. Wer das Licht nach Hause holen möchte, kann dort einfach nachsehen, wo der nächste Abholort ist und zu welchen Zeiten es abgeholt werden kann“, erläutert Deckers.

Die Pfadfinder empfehlen, eine kleine Laterne mitzubringen, um die brennende Kerze geschützt und sicher nach Hause transportieren zu können. Die Abholung des Friedenslichtes ist „natürlich kostenlos“, wie die Organisatoren betonen. Dennoch bitten sie um eine Spende, so Mitorganisator Martin Deckers: „Wir möchten unserer pfadfinderischen Solidarität und dem Wunsch nach Frieden Ausdruck verleihen und Geld für die wertvolle Arbeit in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln und zur Verbesserung der Situation dort sammeln.“ Daher werden an den Abholorten Spendendosen aufgestellt.